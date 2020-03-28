Россия полностью закроет границы, будет остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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Временно ограничивается движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, говорится в документе.

Данные меры приняты в целях предупреждения проникновения на территорию страны новой коронавирусной инфекции. Они вступят в силу 30 марта.

При этом граница останется открытой для определенных категорий граждан, в частности для дипломатов, членов официальных делегаций, водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения или речных судов и поездов. Также проезд смогут оформить люди, выезжающие за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, исключения предусмотрены для жителей ЛНР и ДНР с российскими паспортами.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Шестеро пациентов скончались. Во всех регионах введен режим повышенной готовности.

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