Россиянам объяснили ненужность сдачи теста на коронавирус всем подряд

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила россиянам ненужность сдавать тесты на коронавирусную инфекцию всем подряд. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Голиковой, от тестирования могут воздержаться те, кто не входит в группу риска. «Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство — тогда придется каждый день подтверждать, для того чтобы быть на 100 процентов уверенным, что ты не болен», — сказала чиновница.
Делать тест в первую очередь следует тем, кто приехал из-за рубежа с симптомами ОРВИ, а также контактировавшим с ними. Остальным власти рекомендуют воздержаться, подчеркнула вице-премьер.
В России тесты на новую коронавирусную инфекцию начали проводить платно для всех желающих лаборатории «Гемотест» и «Хеликс». В московском «Гемотесте» тест на коронавирус стоит 1490 рублей, плюс взятие биоматериала — 410 рублей. Для исследований используют ПЦР-системы научного центра «Вектор». При сдаче теста нужно предъявить паспорт, поскольку анонимная сдача не допускается.
По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Пятеро пациентов с новой инфекцией скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения