Россиянам объяснили ненужность сдачи теста на коронавирус всем подряд

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила россиянам ненужность сдавать тесты на коронавирусную инфекцию всем подряд. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Голиковой, от тестирования могут воздержаться те, кто не входит в группу риска. «Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство — тогда придется каждый день подтверждать, для того чтобы быть на 100 процентов уверенным, что ты не болен», — сказала чиновница.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

Делать тест в первую очередь следует тем, кто приехал из-за рубежа с симптомами ОРВИ, а также контактировавшим с ними. Остальным власти рекомендуют воздержаться, подчеркнула вице-премьер.

В России тесты на новую коронавирусную инфекцию начали проводить платно для всех желающих лаборатории «Гемотест» и «Хеликс». В московском «Гемотесте» тест на коронавирус стоит 1490 рублей, плюс взятие биоматериала — 410 рублей. Для исследований используют ПЦР-системы научного центра «Вектор». При сдаче теста нужно предъявить паспорт, поскольку анонимная сдача не допускается.

По данным на 28 марта, в России зарегистрировано 1264 случая заражения коронавирусом. Пятеро пациентов с новой инфекцией скончались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!