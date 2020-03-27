Помощник московского прокурора ходил с коронавирусом на работу

В Москве помощник Кузьминского межрайонного прокурора Москвы заразился коронавирусом. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».
Стало известно, что помощника прокурора госпитализировали врачи в защитных костюмах прямо с рабочего места. В это время прокуратура работала в штатном режиме, принимая граждан.
Сообщается, что остальным сотрудникам сделали тесты на коронавирус.
Ранее 27 марта стало известно, что Следственный комитет России (СКР) не будет проводить допросы граждан, находящихся на карантине из-за коронавируса.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 27 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения