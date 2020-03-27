В российском городе появилась «карантинная» полиция

В Санкт-Петербурге начала действовать «карантинная» полиция. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Управление МВД по Петербургу и Ленинградской области создало дежурные группы, которые круглосуточно обрабатывают информацию для выявления граждан, которые нарушают обязательный режим изоляции.
За два дня 25 и 26 марта в результате проверки петербуржцев, которые должны находиться на карантине после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание COVID-19, полицейские выявили 22 нарушителя, уточняет «Фонтанка». По данным издания, 20 человек доставлены в пансионат «Заря», где они находятся на принудительном карантине. Двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу.
По данным на 27 марта число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. Зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны. 45 человек выздоровели, еще трое умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения