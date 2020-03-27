Россиян перестанут задерживать за мелкие правонарушения из-за коронавируса

Сотрудники МВД перестанут задерживать граждан за мелкие правонарушения, если они не представляют общественной опасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на одном из последних совещаний в МВД в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса сотрудникам порекомендовали при незначительных правонарушениях избегать задержания граждан, ограничиваясь профилактическими беседами.

Чтобы предотвратить массовое заболевание среди полицейских всем в обязательном порядке измеряют температуру при входе в подразделение, ежедневно медики проводят обход во всех служебных кабинетах, все совещания переведены в режим видеоконференции. Закупаются медицинские маски и респираторы, а также дополнительные средства обеззараживания.

По неподтвержденным данным, заболел замминистра внутренних дел Виталий Шулика, но точный диагноз ему пока не поставлен. Также случаи заражения коронавирусом имеются среди московских полицейских.

В настоящее время сотрудники МВД задействованы в проверках соблюдения карантина и режима самоизоляции граждан.

26 марта сообщалось, что МВД, как и СКР с Генпрокуратурой, ограничило личный прием граждан, а заявления принимаются через почтовые ящики и электронную почту.

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