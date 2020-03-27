Россиян перестанут задерживать за мелкие правонарушения из-за коронавируса

Сотрудники МВД перестанут задерживать граждан за мелкие правонарушения, если они не представляют общественной опасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, на одном из последних совещаний в МВД в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса сотрудникам порекомендовали при незначительных правонарушениях избегать задержания граждан, ограничиваясь профилактическими беседами.
Чтобы предотвратить массовое заболевание среди полицейских всем в обязательном порядке измеряют температуру при входе в подразделение, ежедневно медики проводят обход во всех служебных кабинетах, все совещания переведены в режим видеоконференции. Закупаются медицинские маски и респираторы, а также дополнительные средства обеззараживания.
По неподтвержденным данным, заболел замминистра внутренних дел Виталий Шулика, но точный диагноз ему пока не поставлен. Также случаи заражения коронавирусом имеются среди московских полицейских.
В настоящее время сотрудники МВД задействованы в проверках соблюдения карантина и режима самоизоляции граждан.
26 марта сообщалось, что МВД, как и СКР с Генпрокуратурой, ограничило личный прием граждан, а заявления принимаются через почтовые ящики и электронную почту.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения