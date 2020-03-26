Полицейские наказали 500 россиян за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции после прибытия из других стран к административной ответственности привлечено более 500 россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантина гражданами. Ежедневно в них участвуют 10 тысяч сотрудников полиции. Также МВД в круглосуточном режиме собирает информацию о россиянах, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Идет мониторинг ситуации на транспортных магистралях и в аэропортах. Полицейские сопровождают группы иностранных пассажиров, следующих транзитом через Московский авиаузел.

Ранее 26 марта сообщалось, что МВД России утвердило план неотложных (срочных) мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции и направило в регионы. Глава ведомства Владимир Колокольцев заявил о серьезных коррективах в оперативно-служебной деятельности, призвав подчиненных подойти к реализации плана с максимальной ответственностью. При этом он указал на необходимость сохранить в новых условиях качество расследования уголовных дел и установления лиц, совершивших противоправные деяния. В приоритете полиции остаются борьба с экстремизмом, коррупцией, противодействие IT-преступности. Также силовикам надлежит обеспечить защиту финансов, выделяемых на все национальные проекты, от криминальных посягательств. Министр заявил о создании единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека скончались в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

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