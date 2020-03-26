Росгвардия проверила на улицах Москвы пожилых людей в связи с коронавирусом

Сотрудники Росгвардии провели на улицах Москвы проверки пожилых людей, которым рекомендовали не выходить из дома без крайней необходимости. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, акция под названием «Оставайтесь дома» носит разъяснительный характер. Росгвардейцы останавливают пожилых москвичей, раздают памятки с телефонами экстренных служб и просят не выходить на улицу без острой необходимости.

«Особое внимание правоохранители уделяют лицам старше 65 лет, поскольку данная возрастная группа находится в зоне повышенного риска», — отметил Грибакин.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 840 человек. Власти Москвы, а также ряда субъектов рекомендовали людям старше 65 лет оставаться дома, чтобы минимизировать риски заражения. В российской столице за самоизоляцию предусмотрены денежные выплаты.

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