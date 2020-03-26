Подсчитаны расходы на поддержку пенсионеров в Москве

Власти Москвы потратят порядка 8,5 миллиарда рублей на поддержку пенсионеров в условиях распространения коронавируса. Это в три раза больше, чем планируется потратить на новые бордюры. К такому заключению пришли специалисты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Программа поддержки включает в себя дополнительные выплаты людям старшего возраста. В Москве насчитывается более 2,1 миллиона жителей старше 65 лет, для выплаты каждому из них по 4 тысячи рублей из бюджета потребуется свыше 8,5 миллиарда рублей. В Подмосковье таких граждан более 1,1 миллиона человек, выплата каждому из них по 3 тысячи рублей обойдется в 3,3 миллиарда рублей.

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При этом столичный бюджет составляет около 3 триллионов рублей. Запланированные выплаты пенсионерам превышают траты на закупку новых гранитных бордюров на три миллиарда рублей и в девять раз превышают стоимость организации ярмарок (около 900 миллионов рублей).

По последним данным, число зараженных в стране превысило 800 человек, подтверждены две смерти от коронавируса. Большинство инфицированных находятся в Москве. Чтобы сдержать распространение инфекции столичные власти рекомендовали людям старшего возраста оставаться дома две недели, а школьников досрочно отправили на каникулы. По распоряжению президента, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей.

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