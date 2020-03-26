Опубликована карта распространения коронавируса в России. Соответствующие данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.

Большинство зараженных находятся в Москве — 546 человек. На втором месте по распространению вируса — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, где 26 инфицированных. Антилидеры по числу заразившихся — Свердловская область (20 случаев), Якутия (14 случаев), Самарская область (12 случаев), Пермский край и Татарстан (по 10 случаев).

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Всего в России вылечились 38 человек, 2 россиян умерли в московской больнице в Коммунарке. Коронавирус затронул 56 регионов.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.

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