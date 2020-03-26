Опубликована карта распространения коронавируса в России. Соответствующие данные представлены на сайте стопкоронавирус.рф.
Большинство зараженных находятся в Москве — 546 человек. На втором месте по распространению вируса — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург, где 26 инфицированных. Антилидеры по числу заразившихся — Свердловская область (20 случаев), Якутия (14 случаев), Самарская область (12 случаев), Пермский край и Татарстан (по 10 случаев).
Всего в России вылечились 38 человек, 2 россиян умерли в московской больнице в Коммунарке. Коронавирус затронул 56 регионов.
По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. Прирост инфицированных оказался максимальным для страны — 183 человека за сутки. Новые случаи коронавируса обнаружены в 18 регионах России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения