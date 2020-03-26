Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России

Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

По данным штаба, заражения зафиксированы в Свердловской области (семь человек), в Санкт-Петербурге и Пермском крае (по пять человек), в Якутии (четыре человека), в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области (по три человека), в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе (по два человека), в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае — по одному человеку.

В Москве коронавирус выявили у 136 человек. Таким образом, общее число заболевших в столице составило 546 человек.

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Ранее 26 марта стало известно, что общее число зараженных в России увеличилось на 182 человека в сутки. Всего выявлено 840 инфицированных в 56 регионах, полностью выздоровели 9 человек. В оперативном штабе также подтвердили смерть двоих заразившихся, находившихся в больнице в Коммунарке.

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