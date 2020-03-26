Новые случаи коронавируса нашли в 18 регионах России

Новых заразившихся коронавирусом нашли в 18 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.
По данным штаба, заражения зафиксированы в Свердловской области (семь человек), в Санкт-Петербурге и Пермском крае (по пять человек), в Якутии (четыре человека), в Ставропольском крае, Татарстане и Челябинской области (по три человека), в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе (по два человека), в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Хабаровском крае — по одному человеку.
В Москве коронавирус выявили у 136 человек. Таким образом, общее число заболевших в столице составило 546 человек.
Ранее 26 марта стало известно, что общее число зараженных в России увеличилось на 182 человека в сутки. Всего выявлено 840 инфицированных в 56 регионах, полностью выздоровели 9 человек. В оперативном штабе также подтвердили смерть двоих заразившихся, находившихся в больнице в Коммунарке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения