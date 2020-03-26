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Сотрудники ГИБДД станут реже проверять российских водителей из-за коронавируса

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Cотрудники ГИБДД станут реже останавливать автомобилистов для проверок: минимизация общения станет одной из мер профилактики распространения коронавируса. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, направление водителей в подразделения ГИБДД для рассмотрения дел об административных правонарушениях будет исключено в тех случаях, когда инспектор может вынести решение по делу непосредственно на месте нарушения ПДД и нет факторов, мешающих этому.

При этом нахождение водителей в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС будет минимизировано. Если автомобилистам все же необходимо явиться в подразделения ГИБДД для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП, им назначат конкретные дату и время явки.

В то же время сам прием водителей будут проводить в специально отведенных помещениях, по возможности — через окна приема. При этом из-за коронавируса временно будут отменены санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей.

22 марта сообщалось, что в России начнут использовать камеры, способные фиксировать разговор водителя по телефону во время движения.

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