Защитивший диссертацию по овцеводству глава отдела ГИБДД задержан ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД «Новочеркасское» (Ростовская область) Евгения Ганзенко. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейского подозревают в получении взятки. Задержание Ганзенко подтвердили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области. Ведомство проводит служебную проверку, по итогам которой будет принято решение в отношении Ганзенко и его руководителей.

Задержанный полицейский совмещал работу в ГИБДД с преподаванием в Донском государственном аграрном университете, отмечает издание Donnews.ru. Ганзенко даже защитил кандидатскую диссертацию по овцеводству. Он был назначен на должность начальника ГИБДД Новочеркасска в сентябре 2016 года. По данным издания, его задержали утром 25 марта по дороге на службу.

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