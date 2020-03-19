Оперативники ФСБ задержали инспектора ФСИН за аферу со снятием судимости

На Сахалине оперативники ФСБ задержали инспектора УФСИН по Корсаковскому району за аферу со снятием судимости. Об этом в четверг ,19 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, подозреваемый пообещал условно осужденному за насилие в отношении представителя власти составить представление в суд об отмене условного срока и снятии судимости. За это он потребовал от него 20 тысяч рублей. В момент получения взятки инспектор был задержан сотрудниками регионального ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

7 февраля 2019 года сообщалось, что бывшего начальника управления ФСИН по Липецкой области полковника Геннадия Чейкина задержали по обвинению в получении взятки и мошенничестве в сфере страхования.

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