Полковник обогатился на 700 миллионов рублей на стройке лучшей тюрьмы России

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 56-летнего полковника Сергея Мойсеенко о получении им взятки в 700 миллионов рублей во время строительства СИЗО «Кресты-2». Об этом сообщает петербургское управление СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что Мойсеенко с марта 2010 года по август 2015 года неоднократно получал от двух гендиректоров коммерческих структур взятку за общее покровительство. В частности, полковник дал указания подчиненным подписывать без задержек акты выполненных работ, указания об их оплате, а также о преждевременной выдаче авансов по госконтрактам.

Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения для последующей передачи в суд.

Взяткодателями были руководители компаний «Петроинвест» Руслан Хамхоков и «ГСК» Виктор Кудрин, уточняет «Фонтанка.ру».

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Хамхокова в марте осудили к пяти годам условно за дачу Мойсеенко 388 миллионов рублей в качестве взятки. Кудрин передал полковнику ФСИН остальные деньги. Бизнесмена освободили от уголовной ответственности так как он добровольно сообщил правоохранителям о взятке.

6 ноября Верховный суд России отменил оправдательный приговор в отношении Мойсеенко по обвинению об убийстве подчиненного Николая Чернова, сотрудника УФСИН, курировавшего строительство СИЗО «Кресты». Дело направлено на новое рассмотрение.

17 июня сообщалось, что присяжные вынесли Мойсеенко оправдательный вердикт, признав его невиновным в организации убийства коллеги. Полковника отпустили на свободу в зале суда, но на выходе из здания оперативники вновь его задержали.

По версии следствия, Чернов не подписывал документы по стройке «Крестов», указывая на недоделки. Мойсеенко подговорил предпринимателя Сабира Садыкова застрелить его подчиненного, что тот и сделал вечером 2 марта 2017 года. Киллера осудили позже к девяти годам заключения.

«Кресты-2» — самая крупная в Европе тюрьма, которую во ФСИНе считают лучшей в России, так как при ее строительстве учитывались современные стандарты. СИЗО заработал в конце 2017 года, хотя возведение началось еще в 2007 году. Из бюджета было выделено 12 миллиардов рублей. Стройка сопровождалась громкими коррупционными скандалами.

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