Полковник попался на постном масле

Бывшего начальника управления ФСИН по Липецкой области полковника Геннадия Чейкина задержали по обвинению в получении взятки и мошенничестве в сфере страхования. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, офицер через своего заместителя в 2016 году получил откат от директора «Усманского завода растительных масел» на сумму 1,5 миллиона рублей. В обмен Чейкин заключил с предприятием госконтракты на поставку 500 тонн продукции на сумму более 35 миллионов рублей для нужд исправительных учреждений.

Кроме этого, следствием установлены факты мошенничества бывшего начальника УФСИН в сфере страхования. С целью получения выплат полковник сообщил в 2013 году в страховую компанию ложные сведения о полученной им травме во время исполнения служебных обязанностей и представил соответствующие документы. В качестве компенсации на его банковский счет были перечислены более 200 тысяч рублей. Чейкин оформил инвалидность в результате якобы полученной им травмы и подал иск о выплате страховки на 2,6 миллиона рублей. Однако суд отказал ему в иске.

Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте Чейкина.

Также задержана его заместитель за посредничество при получении взятки. Кроме того, по данным следствия, обвиняемая организовала заключение госконтракта на закупку растительного масла в количестве 1000 тонн на сумму почти 65 миллионов рублей. Женщине также вменяется получение взятки в 84 тысячи рублей за незаконные действия в пользу транспортной компании при заключении с ней госконтрактов.

Вину в совершении преступления фигурантка признала.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!