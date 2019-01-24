В бывшей колонии Толоконниковой вновь занялись рабским трудом

Заключенные женской исправительной колонии №14 в Мордовской области рассказали о новых фактах нарушений их прав во время отбытия наказания. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В январе 2019 года в правозащитную организацию «Зона права» поступили еще три жалобы на рабский труд.

«Люди, в разное время отбывавшие наказание в колонии, дают одни и те же показания: есть ненормированное рабочее время и унижающее достоинство обращение», — рассказал директор «Зоны права» Сергей Петряков.

Находящаяся сейчас в колонии осужденная Ирина Ушанова сообщила, что заключенных регулярно заставляли работать сверхурочно, угрожали избиениями и запрещали пользоваться личными вещами в случае неподчинения. Женщина также пожаловалась на продажу в местном магазине просроченных продуктов. Кроме того, заключенная утверждает, что администрация не изолирует больных туберкулезом от здоровых заключенных, что грозит распространением болезни.

Гелена Алексеева, отбывавшая наказание в колонии с 2013 по 2015 год, сообщила об очень низкой зарплате заключенных: 350 —400 рублей в месяц. А бывшая заключенная Елена Федорова рассказала правозащитникам о случаях производственных травм среди осужденных, которые медперсонал утаивал.

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В конце декабря 2018 года сообщалось об увольнении начальника этой колонии Юрия Куприянова после жалобы на рабский труд участницы панк-рок группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, которая отбывала там наказание. Ее слова подтвердились во время внезапной проверки ФСИН, материалы отправлены в Следственный комитет.

«Людей заставляли работать с 7 утра до часу ночи каждый день. Обшивались левые заказы, непонятно какие, от коммерсантов, которые шли потом на продажу», — сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Он предположил, что начальник колонии таким образом «набивал свои карманы».

Толоконникова и другие участницы Pussy Riot были осуждены за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в 2012 году. Они получили по два года лишения свободы.

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