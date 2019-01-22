Заключенные продолжили нападать на тюремщиков

В Ростовской области четверо заключенных напали на сотрудников колонии, сообщает сайт города Ростов-на-Дону со ссылкой на региональный главк ФСИН РФ.

По информации портала, инцидент произошел в Исправительной колонии общего режима №12, расположенной в городе Каменск-Шахтинский в минувший четверг, 17 января, во время непланового обыска, однако известно о нем стало только 22 числа.

«Несколько осужденных отряда №4 попытались передать имеющиеся у них запрещенные предметы осужденным из других соседних отрядов для дальнейшего укрытия. На законное требование сотрудников немедленно сдать запрещенные предметы четверо осужденных оказали активное физическое сопротивление, нанеся двум инспекторам отдела безопасности исправительной колонии удары руками и ногами», — цитирует издание пресс-службу донского главка ФСИН России.

Участвовавшие в нападении на сотрудников осужденные отправлены в штрафной изолятор, физическая сила и специальные средства не применялась. Инцидент от начала до конца зафиксирован видеорегистраторами.

«Обстановка в учреждении стабильная, распорядок дня осужденными выполняется полностью», — уточнил представитель регионального ГУФСИН. По его словам, идет проверка, результаты которой будут направлены с Следственное управление СКР по Ростовской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее в вторник, 22 января, сообщалось об инциденте в ИК-7 в Камчатском Крае — там две осужденных, 18 и 63 лет, нанесли несколько ударов тростью и деревянной палкой сотрудникам колонии.

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