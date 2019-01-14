Российский заключенный получил новый срок за взятки тюремщику

Губахинский суд Пермского края признал заключенного виновным в даче взяток сотруднику колонии за поблажки себе и своим друзьям. Об этом в понедельник, 14 января, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, осужденный, отбывающий 23-летний срок за тяжкие преступления, платил начальнику отдела безопасности колонии деньги в обмен на послабления в режиме содержания. В частности, заключенный и его друзья не привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушения правил внутреннего распорядка, им разрешалось пользоваться телефонами и проносить запрещенные продукты питания.

Деньги начальнику отдела безопасности перечислялись на банковскую карту, а также передавались наличными. Всего сотрудник колонии получил не менее 85 тысяч рублей.

Суд назначил заключенному 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Этот срок включает в себя наказание с учетом предыдущей судимости. Также осужденный должен заплатить штраф в 850 тысяч рублей.

Начальник отдела безопасности колонии за получение взяток от этого осужденного был приговорен к 2,5 годам лишения свободы тоже со штрафом в 850 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности на госслужбе и специального звания майор внутренней службы.

Осенью прошлого года разразился скандал с участием Вячеслава Цеповяза из банды «цапков», отбывающего 20-летний срок по делу об убийстве 12 человек. В сети появились его снимки, сделанные в колонии строгого режима во время обеда с крабами, икрой и шашлыком. Во ФСИН подтвердили подлинность фотографий и провели служебную проверку, по итогам которой были уволены несколько сотрудников. Выяснилось, что Цеповязу ежемесячно приносили дорогостоящие продукты и деликатесы на 100 тысяч рублей.

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