Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд

В Мордовии сняли с должности главу колонии ИК-14 Юрия Куприянова. Об этом на своем канале в Telegram сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.

Ранее Надежда Толоконникова, которая отбывала там наказание, сообщила о рабском труде заключенных. ФСИН подтвердила эти данные после внезапной проверки. Материалы после нее отправлены в Следственный комитет.

«Людей заставляли работать с 7 утра до часу ночи каждый день. Обшивались левые заказы, непонятно какие, от коммерсантов, которые шли потом на продажу», — уточнил Максименко. Он предположил, что начальник колонии таким образом «набивал свои карманы».

Толоконникова и другие участницы панк-рок группы Pussy Riot попали в колонии после того, как в 2012 году несанкционированно устроили в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен. После этого участниц коллектива Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич обвинили в хулиганстве и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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