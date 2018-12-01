ФСИН прокомментировала новое видео с бандитом-крабоедом

Видеоролик, на котором осужденный по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз сидит на диване у телевизора, был снят в комнате отдыха. Об этом в субботу, 1 декабря, «Интерфаксу» рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«На новой видеозаписи с осужденным Цеповязом, опубликованной в СМИ, запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что видео принадлежит тому же временному периоду, что и ранее появившиеся снимки. После публикации записи во ФСИН провели проверку.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Цеповяз, отбывающий 19-летний срок в амурской колонии, запечатлен в окружении других заключенных: они находились в комнате с телевизором и мягкой мебелью. Закадровый голос заметил, что в «хате» только что был сделан ремонт, чтобы «легче дышалось».

Материалы по теме Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы

В октябре в СМИ распространились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз является одним из участников банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевская Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!