Крабы в меню бандита-«цапка» объяснили географическим положением колонии

Деликатесы в меню осужденного по делу банды «цапков» Вячеслава Цеповяза объяснили особенностью географического положения исправительной колонии №3 (ИК-3). Об этом заместитель начальника колонии на условиях анонимности рассказал в интервью «Московскому Комсомольцу».

Он напомнил, что, несмотря на строгие условия содержания осужденных, передачи и бандероли не запрещены. Как правило, продукты питания им доставляют родственники и знакомые на свиданиях. «У нас географически складывается так, что Амурская область находится в близости к морю, и морепродукты, в том числе икра, не являются редкостью в магазинах или дефицитным продуктом», — объяснил он.

Замначальника подчеркнул, что передавать заключенным крабы или икру законом не запрещено. По его словам, отбывающие наказание часто делятся «передачами» с соседями по колонии. «Администрация учреждения не может запретить конкретному арестанту делиться этими продуктами с Цеповязом или еще кем-то. Это его право. Скорее всего, икра и крабы попали к нему именно таким образом», — сказал он.

Собеседник издания не исключил, что осужденные могут продолжить делиться с ним едой, в том числе и деликатесами. Однако, по его мнению, Цеповяз получил незаслуженное наказание — его следовало бы приговорить к пожизненному сроку. Осужденные на такую меру наказания сидят в камерах, не могут делиться переданной едой с другими арестантами, а длительные свидания им полагаются только спустя десять лет.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. Позднее житель Благовещенска, носивший передачи для осужденного, оценил ежемесячную сумму покупок в 100 тысяч рублей.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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