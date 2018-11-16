В Кремле назвали отвратительной ситуацию с бандитом-крабоедом

В Кремле считают вопиющей ситуацию с улучшенными условиями содержания осужденного по делу банды «цапков» Вячеслава Цеповяза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 16 ноября.

«Это вопиющая, отвратительная ситуация, здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — Песков.

В конце октября в СМИ появились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. По данным ФСИН, фотографии сделаны в 2015 году. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.

В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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