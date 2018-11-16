Россия
 
Последние новости
Власти отвергли обвинения в утечке паспортных данных россиян
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе
Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок
«Русский Джими Хендрикс» внезапно умер
Илон Маск отправился на поиски рыцаря
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Олимпийскому чемпиону пожелали рака и смерти за слова о Загитовой
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Петросян и Степаненко развелись
Новости партнеров

Российский регион остался без ОНК после скандала с «цапком»-крабоедом

Перейти в «Мою Ленту»

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова и все ее подчиненные сложили с себя полномочия, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Андрей Зенков.

«Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — отметил он, добавив, что регион теперь фактически остался без ОНК.

Мнение о том, что Охотникова должна покинуть пост, ранее озвучила глава комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.

13 ноября Наталья Охотникова написала в Instagram, что Вячеслав Цеповяз, отбывающий двадцатилетний тюремный срок как член банды «цапков», устроивших жестокую расправу над семьей из 12 человек в станице Кущевская на Кубани, убийцей не является.

Охотникова удалила свой пост, так как он вызвал резко негативную реакцию у подписчиков, но выдержки из него перепечатали СМИ. В частности, фразу о том, что Цеповяз — «известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер», от чьих непосредственных действий «не пострадал ни один человек, жертв нет».

Ее публикация появилась на волне скандала, связанного с появлением в сети фотографий, на которых заключенный Вячеслав Цеповяз ест крабов и жарит шашлыки. В отношении сотрудников колонии расследуется уголовное дело.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Цапок»-крабоед оказался пасечником и вольным шашлычником
Защитницу бандита-крабоеда затравили
Глава ОНК Амурской области назвала Цеповяза меценатом и потомственным фермером
Другие материалы рубрики
Россия00:0214 ноября

«Слишком много реальных и тяжелых проблем»

Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
20:1012 ноября

Названы регионы России с самым большим числом брошенных детей

11:20Сегодня

Власти отвергли обвинения в утечке паспортных данных россиян

08:5313 ноября

В России введут новый порядок взимания штрафов ГИБДД

Россия00:01 7 ноября

«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»

Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
09:24Сегодня

Российские врачи засудили отказавшихся лечить дочь родителей и спасли ее

11:04Сегодня

Кожемяко попросил Медведева включить Приморье в новый лекарственный проект

13:5313 ноября

Глава ОНК Амурской области назвала Цеповяза меценатом и потомственным фермером

Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
06:33Сегодня

Паспорта россиян оказались в открытом доступе

22:0115 ноября

Засунувший палец коллеге в ухо депутат действовал в рамках этических норм

20:2812 ноября

В Петербурге нашли просроченные льготные лекарства на миллионы рублей

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Власти отвергли обвинения в утечке паспортных данных россиян
Российский регион остался без ОНК после скандала с «цапком»-крабоедом
Все материалы
Мир
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
США накажут Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Коалиция США вновь убила мирных сирийцев
В Китае рассказали о новом миропорядке вместе с Россией
Президент Филиппин предпочел сон работе
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Все материалы
Бывший СССР
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине задержали бывшего снайпера по подозрению в расстреле Майдана
Раскрыта роль Порошенко в соборе иерархов канонической УПЦ
Рабинович отказался выдвигаться в президенты Украины
Все материалы
Экономика
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
Россияне приготовились к безрадостному будущему
США стал выгоден российский газ
«Аэрофлот» перевел все федеральные рейсы в терминал В «Шереметьево»
В России начался бензиновый кризис
Все материалы
Силовые структуры
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
«Цапок»-крабоед оказался пасечником и вольным шашлычником
Стал известен ежемесячный список покупок для «цапка»-крабоеда
Полицейские из секретной части раскрыли себя на корпоративе в честь Дня полиции
В Сибири схватка школьницы-каратистки и педофила попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Назван признак скорого появления рака
Чечню заселили вампирами под управлением «султана Рамзана»
У «Арматы» нашли «ахиллесову пяту»
Все материалы
Спорт
«Раздеваться придумал тренер»
Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
Олимпийскому чемпиону пожелали рака и смерти за слова о Загитовой
Футболист «Барселоны» оставил после себя мусор и гниль
Черчесов объяснил поражение сборной России высокой скоростью немцев
Мэйуэзера уговорили на бой с японцем
Сборная России разгромно проиграла Германии
Россия проведет еще один чемпионат мира впервые в истории
Все материалы
Культура
Отказались возбуждать
Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Вход в кислоту
Водка, экстаз и рейв во дворце: что творилось на главном фестивале Италии
«Русский Джими Хендрикс» внезапно умер
Назван самый дорогой живой художник
Авторам книги о непристойностях в христианстве вручили 700 тысяч рублей
Интимные детали доказали авторство Микеланджело в двух шедеврах
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»
Член банды «цапков» объедался крабами на зоне.Теперь из него делают героя
Гостья с бровями-«стеклоочистителями» произвела фурор на ток-шоу
Россияне вспомнили об ужасах школьной жизни
Пользователи всех Android-устройств стали жертвами слежки
Авторы энциклопедии о наркотиках погибли от передозировок
Влюбленные расстались после вскрывшегося обмана жениха в телешоу о свадьбах
Все материалы
Ценности
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
58-летняя британка ухаживала за лицом резиновыми перчатками и избежала старения
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Сибири и обрадовалась
Защитники животных пустили енотов на шапки
Все материалы
Путешествия
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
Россиянам предложили дешевую замену Турции
Самолет в Канаде приземлился без переднего шасси
Россияне массово увлеклись выбором названий для аэропортов
Названы главные причины ссор россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Пенсионер 25 лет покупал лотерейные билеты и выиграл треть миллиарда долларов
Китаянка попросила перенести операцию ради распродажи
Обезьяна украла и загрызла новорожденного
Мертвый татуировщик завещал повесить свою кожу на стену
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Новый Honda Passport: первые изображения
Представлен седан Toyota Corolla нового поколения
В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer
Все материалы
Дом
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Вместе веселее
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок
Названа самая дорогая улица мира
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
Все материалы