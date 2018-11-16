Российский регион остался без ОНК после скандала с «цапком»-крабоедом

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова и все ее подчиненные сложили с себя полномочия, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Андрей Зенков.

«Она вынуждена это сделать, это добровольно-принудительно, так скажем», — отметил он, добавив, что регион теперь фактически остался без ОНК.

Мнение о том, что Охотникова должна покинуть пост, ранее озвучила глава комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.

13 ноября Наталья Охотникова написала в Instagram, что Вячеслав Цеповяз, отбывающий двадцатилетний тюремный срок как член банды «цапков», устроивших жестокую расправу над семьей из 12 человек в станице Кущевская на Кубани, убийцей не является.

Охотникова удалила свой пост, так как он вызвал резко негативную реакцию у подписчиков, но выдержки из него перепечатали СМИ. В частности, фразу о том, что Цеповяз — «известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер», от чьих непосредственных действий «не пострадал ни один человек, жертв нет».

Ее публикация появилась на волне скандала, связанного с появлением в сети фотографий, на которых заключенный Вячеслав Цеповяз ест крабов и жарит шашлыки. В отношении сотрудников колонии расследуется уголовное дело.

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