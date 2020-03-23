Адвокат за взятку попытался помочь подполковнику-взяточнику и попался ФСБ

В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в пять миллионов рублей адвокатом из Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 23 марта, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР) сообщили ТАСС.

По данным следствия, уголовное дело расследуется в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга: он обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере») УК РФ.

Подозреваемый представляет интересы подполковника полиции, начальника отдела регионального УМВД по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, который подозревается в получении взятки. Вечером 20 марта адвокат получил от брата сотрудника полиции пять миллионов рублей.

Как считают следователи, эти деньги предназначались для дальнейшей передачи сотрудникам суда за смягчение приговора подзащитному адвоката. Передачу денег в ходе оперативного мероприятия контролировали сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В настоящее время защитник отправлен в СИЗО.

17 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали адвоката Игоря Николаенко из Адвокатской палаты Москвы по подозрению в передаче взяток на общую сумму 25 миллионов рублей.

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