Российский адвокат заподозрен в причастности к взяткам на 25 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержали адвоката Игоря Николаенко из Адвокатской палаты Москвы по подозрению в передаче взяток на общую сумму 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что Николаенко был задержан сотрудниками ФСБ 16 января. Следствие считает его посредником в передаче денег. В настоящее время решается вопрос о предъявлении адвокату обвинения, а также об избрании меры пресечения.

По данным ведомства, Николаенко решил воспользоваться в своих целях спором двух коммерческих структур в Арбитражном суде Москвы. Адвокат предложил одной из сторон конфликта передать через него взятку на 16 миллионов рублей судьям Девятого арбитражного апелляционного суда, которым предстояло рассмотреть коммерческий спор по жалобам, за принятие решения в ее пользу.

Николаенко получил указанную сумму от представителя коммерческой структуры с 25 июня по 11 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга. По данным СКР, адвокат запросил еще девять миллионов рублей за разрешение других арбитражных дел.

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