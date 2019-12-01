Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Кравчук поведал об «украинском княжестве»
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
Заподозренная в измене королю Малайзии «Мисс Москва» рассказала об угрозах сыну
Дзюба нашел ответ сектантам и фашистам
Участие Горбачева в рекламе пиццы в 1990-х объяснили
Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за футболки с имамом Шамилем
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
Новости партнеров

Пойманного на крупной взятке полковника СКР отправили под домашний арест

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Бусылко
Михаил Бусылко

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил первого заместителя руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) полковника юстиции Михаила Бусылко, задержанного ранее при получении крупной взятки, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Арест полковника продлится до 28 января 2020 года. Такую же меру пресечения получил и член адвокатской палаты Владимирской области Владислав Вострецов, которого обвиняют в посредничестве во взятке.

Михаила Бусылко задержали 30 ноября при получении взятки в 18 миллионов рублей от адвоката. Операцию по задержанию полковника совместно провели сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Полковнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), адвокату Вострецову — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Бусылко работал в органах прокуратуры с 1998 года. Должность заместителя руководителя регионального управления СКР занимал с 2011 года. До этого занимал посты заместителя руководителя следственного отдела и руководителя второго следственного отдела СК при прокуратуре России по Уральскому федеральному округу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Полковника СКР задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились подробности по делу задержанного на Урале полковника СКР
Полковника СКР задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей
В СКР занялись полковником Росгвардии из-за подозрений в подделке анализов сына
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0130 ноября
Андрей Чикатило

«Там, где я был, оставались трупы»

Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
21:4430 ноября

Российские дети нашли вмерзшего в лед младенца

19:1130 ноября

Расстрел девушки ревнивцем в российском ресторане попал на видео

17:4630 ноября

Историка-расчленителя Соколова доставили к психиатрам в Москву

Силовые структуры00:1728 ноября

Позывной Анита

Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
17:2030 ноября

Экс-глава российского города попался на взятке в восемь миллионов рублей

16:3930 ноября

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

14:3230 ноября

Появились подробности по делу задержанного на Урале полковника СКР

Силовые структуры18:4825 ноября

«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»

Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
14:1130 ноября

Россиянка обнаружила на даче кости пропавшей бабушки и 300 тысяч рублей

13:2330 ноября

Полковника СКР задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей

12:1330 ноября

Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега

Россия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Полпред президента в ДФО поручил взять на контроль ситуацию с ДТП в Забайкалье
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Составлен портрет типичного представителя российской элиты
Все материалы
Мир
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Саудовская Аравия во главе G20 призвала бороться за права женщин
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
В аварии с автобусом в Тунисе погибли 22 человека
Все материалы
Бывший СССР
Кравчук поведал об «украинском княжестве»
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Ребенок погиб в результате обстрела автомобиля депутата в центре Киева
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Одесситы отпраздновали день рождения Жукова на месте снесенного барельефа
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Глава МВД Украины резко отреагировал на слова Володина о распаде страны
Все материалы
Экономика
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
«Почта России» прославит себя за почти полмиллиарда рублей
Здание РейхстагаЗа поддержкой в Бундестаг
Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Все материалы
Силовые структуры
Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега
Андрей Чикатило«Там, где я был, оставались трупы»
Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя
Все материалы
Наука и техника
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Названа польза ночных кошмаров
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Полеты в космос оказались безопаснее жизни в России
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Российский космический грузовик начали готовить к полету к МКС
Все материалы
Спорт
Дзюба нашел ответ сектантам и фашистам
Новой победе «Ливерпуля» угрожает роковой арбитр
Аткинсон снова убьет «Ливерпуль»? Смотрите матч с «Брайтоном» по подписке в подарок
Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за футболки с имамом Шамилем
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
«Лестер» на 94-й минуте вырвал победу в матче АПЛ и остался на втором месте
Испытание андердогами
Лондонское дерби и погоня за «Ливерпулем» — главные интриги тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ
Все материалы
Культура
Семенович рассказала о своей болезни груди
«Он был сожжен на глазах у детей»
Кто и зачем объявил Деда Мороза самозванцем и публично казнил
Звезда «Универа» заявила о стыде за русских мужчин
Гражданин поэт
Инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР — в фестивальном хите «Большая поэзия»
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Потрошитель бюджета
 
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Все материалы
Интернет и СМИ
На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Пушкова высмеяли за незнание формы эчпочмака
Великое советское завтра
 
Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Украинский телеведущий оценил слова Володина о распаде страны
Все материалы
Ценности
54-летняя актриса поддержала попавших в «кухонное рабство» снимком в купальнике
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
В Париже ушли с молотка сапоги Наполеона
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Обнаженная беременная плюс-сайз-модель поздравила поклонников с праздником
Все материалы
Путешествия
Названо число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
В Забайкалье автобус с людьми рухнул с моста
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Укушенная обезьяной российская туристка рассказала о пребывании в тайской тюрьме
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Сириец захотел подарить Путину коня и поехал на нем из Дамаска в Москву
Все материалы
Из жизни
Загадочные убийства овец напугали британских фермеров
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Американке вернули потерянное почти 30 лет назад обручальное кольцо
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
В мире появился первый ВИЧ-положительный спермобанк
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Взбесившиеся дельфины попытались утопить и искусали десятилетнего ребенка
Все материалы
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Слепой россиянин сам построил дом
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
В России предрекли спрос на ипотечные каникулы из-за осведомленности людей
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы