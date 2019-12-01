Пойманного на крупной взятке полковника СКР отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил первого заместителя руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) полковника юстиции Михаила Бусылко, задержанного ранее при получении крупной взятки, под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

Арест полковника продлится до 28 января 2020 года. Такую же меру пресечения получил и член адвокатской палаты Владимирской области Владислав Вострецов, которого обвиняют в посредничестве во взятке.

Михаила Бусылко задержали 30 ноября при получении взятки в 18 миллионов рублей от адвоката. Операцию по задержанию полковника совместно провели сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Полковнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), адвокату Вострецову — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Бусылко работал в органах прокуратуры с 1998 года. Должность заместителя руководителя регионального управления СКР занимал с 2011 года. До этого занимал посты заместителя руководителя следственного отдела и руководителя второго следственного отдела СК при прокуратуре России по Уральскому федеральному округу.

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