Полковника СКР задержали при получении взятки в 18 миллионов рублей

Первый заместитель руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) 43-летний полковник юстиции Михаил Бусылко задержан в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника издания, Бусылко был задержан при получении взятки в 18 миллионов рублей — эти деньги сотруднику СКР передавал адвокат. Операцию по задержанию полковника совместно провели сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и четвертого следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге.

В настоящее время Бусылко находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. При этом следствие намерено настаивать на аресте задержанного. В ФСБ отказались комментировать задержание полковника.

Между тем официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила ТАСС задержание силовика. Она также отметила, что, помимо Бусылко, задержан и член адвокатской палаты Владимирской области. Полковнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), адвокату — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

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