В СКР занялись полковником Росгвардии из-за подозрений в подделке анализов сына

Военное управление СКР по Центральному военному округу проводит проверку по обстоятельствам подмены анализов на наркотики сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, устроившего ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом в среду, 20 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил «Коммерсанту».

По данным издания, следствие запросило все документы, касающиеся инцидента, для установления состава преступления, предусмотренного статьей 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

О том, что вместо предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими сдал анализы его отец, издание со ссылкой на источник сообщило 29 октября. По его словам, образец, скорее всего, был подменен в ходе первичного отбора: тогда Васильев находился вместе с сыном. Таким образом, у следствия могут возникнуть вопросы к сотрудникам ГИБДД, которые были обязаны не допустить фальсификации.

Ранее в ходе проведенной экспертизы ДНК было установлено, что сданная моча не принадлежит обвиняемому. Это дало следствию повод усомниться и в результатах предыдущих экспертиз, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения.

Авария в Екатеринбурге произошла 4 августа: в результате столкновения нескольких машин погибли два человека. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, было видно, что молодой человек пребывал в неадекватном состоянии. Известно, что ночь накануне ДТП он провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машина, на которой Васильев попал в аварию, была угнана у одного из друзей, с которым он выпивал в ту ночь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru