Полковник Росгвардии сдал анализы вместо устроившего смертельное ДТП сына

Анализы на наличие следов наркотиков вместо предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге Владимира Васильева сдал его отец — полковник и бывший сотрудник Росгвардии. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник, знакомый с ходом экспертизы.

«Моча, переданная на исследование, принадлежала отцу Владимира Васильева», — уточнил собеседник издания.

Как именно произошла подмена биоматериала, пока неизвестно — это будет установлено дополнительно, отметил источник. По его словам, скорее всего, образец подменили в ходе первичного отбора: тогда отец находился вместе с сыном. Таким образом, пояснил собеседник газеты, теперь у следствия могут возникнуть вопросы к сотрудникам ГИБДД, которые были обязаны не допустить фальсификации анализов.

28 октября сообщалось, что у следователя Следственного комитета России (СКР) Алексея Кондина возникли сомнения в достоверности сданных Васильевым биоматериалов. В ходе проведенной экспертизы ДНК было установлено, что сданная моча не принадлежит обвиняемому. По мнению следователя, это дает повод усомниться и в результатах предыдущих экспертиз, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения.

Крупная авария в Екатеринбурге произошла 4 августа. В результате столкновения нескольких машин погибли два человека. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, видно, что Васильев был в неадекватном состоянии. Известно, что ночь накануне случившегося молодой человек провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машину, на которой он попал в ДТП, Васильев угнал у одного из друзей, с которым выпивал в ту ночь. При этом экспертиза показала, что никаких наркотиков и алкоголя водитель не употреблял.

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