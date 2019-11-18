Зэки строили для российского полковника яхту за 10 миллионов рублей

Осужденные исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила строили по заказу одного из местных полковников морскую яхту за 10 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает издание Baza.

4 июня стало известно, что бывший заключенный данной колонии пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) и Следственный комитет России (СКР), будто администрация оставила его без зарплаты после постройки судна.

По словам бывшего арестанта, он и трое других осужденных участвовали в стройке по договоренности с начальством колонии. За работу обещали платить зарплату, однако они ее не получили. После того как заключенный отказался продолжать строительство бесплатно, его на пять суток поместили в штрафной изолятор.

Позже в колонии побывали представители ОНК и прокуратуры и обнаружили незаконченную яхту. После этого в Пенсионный фонд был направлен запрос по поводу поступления взносов от трудовой деятельности бывших заключенных, однако ответ был отрицательным.

В свою очередь, в пресс-службе свердловского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что строительство велось в соответствии со всеми установленными законом требованиями. По данным службы, в 2015 году колонией был заключен договор подряда о строительстве, заказчик же внес предоплату и предоставил часть материалов. Труд строителей был полностью оплачен, но год спустя спонсорство прекратилось и работы были приостановлены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru