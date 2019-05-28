Несовершеннолетняя россиянка отказалась от ребенка под давлением тюремщиков

В новосибирском СИЗО №1 сотрудники ФСИН заставили несовершеннолетнюю беременную арестантку отказаться от ребенка. Об этом во вторник, 28 мая, ее адвокат Владимир Волого сообщил «Тайге.инфо».

По его словам, органы ФСИН и опеки убедили 17-летнюю девушку подписать отказ, мотивировав это тем, что ей долгое время предстоит отбывать наказание. Заключенная находилась в стрессовом состоянии, поэтому доверилась должностным лицам. Волого также отметил, что в течение трех месяцев его подзащитной не оказывали никакой медицинской помощи и не проводили УЗИ.

Сейчас девушка решила обратиться в прокуратуру с требованием отменить отказ от ребенка. Она находится на 34-й неделе беременности. 24 мая суд отказался смягчить ей меру пресечения.

Жительницу Новосибирска арестовали за попытку продать крупную партию наркотиков. Адвокат рассказал, что та состояла в отношениях с молодым человеком, который в 2019 году передал ей запрещенное вещество, не уточнив, что оно собой представляет. В итоге ее задержали. Дзержинский районный суд отправил несовершеннолетнюю, которая в тот момент была на 12 неделе беременности, под стражу. Свою вину она не признала.

В октябре 2016 года сообщалось, что прокуратура Новосибирской области опровергла появившуюся в СМИ информацию о голодающих младенцах, содержащихся вместе с матерями в региональном СИЗО №1. Уточнялось, что в исправительном учреждении находились три женщины.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!