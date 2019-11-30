Появились подробности по делу задержанного на Урале полковника СКР

Источники назвали имя взяткодателя из дела в отношении первого заместителя руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) 43-летнего полковника юстиции Михаила Бусылко, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, в роли взяткодателя выступил адвокат Владислав Вострецов. Прежде он занимал пост начальника следственного отдела по Верхней Пышме.

Ранее 30 ноября сообщалось, что полковник Бусылко был задержан при получении взятки в 18 миллионов рублей от адвоката. Операцию по задержанию полковника совместно провели сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления СКР с дислокацией в Екатеринбурге.

В настоящее время Бусылко находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. При этом следствие намерено настаивать на аресте задержанного. В ФСБ отказались комментировать задержание полковника.

Между тем, как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, помимо Бусылко, задержан и член адвокатской палаты Владимирской области. Полковнику предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), адвокату — по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

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