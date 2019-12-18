Осужденного за взятки бывшего губернатора Сахалина потеряли

Родственники и адвокаты бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, заявили, что потеряли его. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из защитников экс-губернатора Евгений Балабас рассказал, что 18 ноября Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска и с тех пор ни родственники, ни адвокаты не знают, где он находится. В хабаровском СИЗО, куда чиновника однажды этапировали, его тоже нет.

Балабас добавил, что регулярно носил Хорошавину в СИЗО препараты для сердца, которые ему прописали врачи. «Получается, что сейчас он остался без лекарств, которые ему необходимо принимать ежедневно», — уточнил адвокат.

Александр Хорошавин с 2007 года был губернатором Сахалинской области. В марте 2015 года его арестовали за взяточничество, а президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. За два года работы Хорошавин получил взятки на сумму 5,6 миллиона долларов.

В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. В июне того же года экс-губернатору предъявили новые обвинения по фактам взяточничества.

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