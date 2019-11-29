Ургант посоветовал не сумевшему найти объект кражи губернатору не отчаиваться

Телеведущий Иван Ургант посоветовал губернатору Зауралья Вадиму Шумкову «не опускать руки». Так он отреагировал на высказывание Шумкова о том, что красть в области «больше нечего». Эфир шоу «Вечерний Ургант» доступен на сайте Первого канала.

Ургант предположил, что бывший губернатор Сахалинской области назвал бы Шумкова слабаком и ответил бы: «Спорим, я найду?» Шоумен имел в виду Александра Хорошавина, который отбывает длительный срок за взяточничество.

«Даже если нечего красть, всегда можно украсть идею вырезать одинаковые снежинки во всей области», — саркастически отметил Ургант. Ранее он рассказал о том, что в Курганской области чиновников обязали украшать кабинеты одинаковыми бумажными снежинками. Для этого была распространена специальная схема поделки.

Ранее в ходе прямой линии с населением Шумков заявил, что «красть в Курганской области больше нечего». По его словам, в регион можно только вкладывать.

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