Приговоренному к 13 годам колонии экс-главе Сахалина отменили арест

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Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин

Верховный суд отменил решение о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом сообщила его адвокат Ольга Артюхова агентству Sakhalin.info.

Артюхова отметила, что Президиум Верховного суда отменил все решения о продлении срока стражи. Она добавила, что прокуратура не аннулировала постановления даже после вердикта Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В марте текущего года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Хорошавину пять тысяч евро. В Европейском суде посчитали, что Россия нарушила конвенцию по защите прав и свобод человека, которая запрещает чрезмерную продолжительность предварительного заключения.

Александр Хорошавин с 2007 года являлся губернатором Сахалинской области. В марте 2015 года он был арестован за взяточничество. Президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. За два года работы Хорошавин получил взятки на сумму 5,6 миллиона долларов.

В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. В июне того же года экс-губернатору предъявили новые обвинения по фактам взяточничества.

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