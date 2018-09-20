Lexus осужденного бывшего губернатора с третьего раза продали на торгах

Автомобиль бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина продали на торгах за 2,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщается на сайте территориального управления Росимущества.

Как отмечает ТАСС, конфискованный у Хорошавина в пользу государства Lexus LX 570 удалось продать только с третьего раза. Цену на внедорожник снизили на 60 процентов по сравнению с первоначальной в связи с отсутствием заявок. Его стоимость составила 2,482 миллиона рублей, вырученные средства будут направлены в бюджет государства.

13 сентября на торгах была продана раритетная «Волга» Хорошавина за те же 2,5 миллиона рублей. В мае его Bentley Mulsanne 2012 года выпуска продали с аукциона за 6,7 миллиона рублей, в апреле — Bentley Continental GT за 5,9 миллиона рублей.

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9 февраля суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взяточничество и легализацию доходов, полученных преступным путем. Также были осуждены зампредседателя правительства региона Сергей Карепкин, который получил 8 лет и штраф в 4 миллиона рублей, помощник губернатора Андрей Икрамов, получивший 9,5 лет и штраф в 176 миллионов, а также министр сельского хозяйства Николай Борисов, который был оштрафован на 4,5 миллиона рублей (с учетом домашнего ареста он должен выплатить 2,5 миллиона).

Хорошавин был задержан 4 марта 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов. Всего против него было возбуждено три уголовных дела.

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