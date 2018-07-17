Lexus Хорошавина и Mercedes Захарченко выставили на торги

Lexus бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и Mercedes бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко станут лотами на аукционе. Об этом во вторник, 17 июля, сообщили в Росимуществе.

«Среди реализуемых автомобилей — Lexus LX 570 2010 года выпуска (начальная цена аукциона 2 642 000 рублей) и ГАЗ 21 1968 года выпуска (начальная цена аукциона 895 000 рублей). Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на торги автомобиль экс-полковника Захарченко Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска. Начальная стоимость автомобиля — 986 000 рублей.

Торги пройдут в соответствии с порядком реализации конфискованного, обращенного в собственность государства имущества, установленным правительством России, добавили в Росимуществе. Вырученные от продажи деньги поступят в федеральный бюджет.

29 июня сообщалось, что обвиняемый в получении крупных взяток полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть связан с вымогательством 800 тысяч долларов у ресторатора Меди Дусса.

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