Полковника Захарченко связали с вымогательством у «рыбного короля»

Обвиняемый в получении крупных взяток полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть связан с вымогательством 800 тысяч долларов у ресторатора Меди Дусса. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечает издание, Дусс владеет сетью элитных ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Монако. В данный момент Дусс считается главным специалистом по эксклюзивным морепродуктам в России, а его компания — крупнейший поставщик свежей морской экзотики.

По данным «Фонтанки.ру», в декабре 2013 года к Дуссу под видом проверки пришли вымогатели якобы от полковника Захарченко и потребовали у него взятку в пять миллионов долларов. Однако позже сумма была снижена до 800 тысяч долларов. Через некоторое время на Дусса вышли сотрудники ФСБ, которым ресторатор дал показания по этой истории.

28 июня стало известно, что Захарченко и его адвокаты прекратили ознакомление с материалами уголовного дела.

15 июня сообщалось, что гражданская жена Захарченко Марина Семынина подала в суд на банк, который не дает ей распоряжаться ценными бумагами почти на 209 тысяч долларов, арестованными по уголовному делу полковника МВД.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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