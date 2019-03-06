Россию обязали выплатить Хорошавину пять тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,1 тысячи евро бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за взяточничество. Решение было опубликовано на сайте суда.

Суд постановил, что при рассмотрении дела Хорошавина российские власти нарушили Европейскую конвенцию по защите прав и свобод человека, запрещающую чрезмерную продолжительность предварительного заключения.

Александр Хорошавин был арестован в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ряда ведомств Сахалинской области. В конце того же месяца президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. По версии следствия, бывший губернатор за два года работы получил взятки на сумму более 5,6 миллиона долларов.

9 февраля 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей за взяточничество и легализацию доходов, полученных преступным путем.

В июне того же года Хорошавину предъявили новые обвинения. Следствие установило еще 20 фактов получения сахалинскими чиновниками взяток в размере от 2 миллионов до 10 миллионов рублей.

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