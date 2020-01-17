Замглавы Ярославля задержали за взятку

Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в пятницу, 17 января, источник в правоохранительных органах сообщил изданию «Коммерсант».
Размер взятки, которую, по версии следствия, получил Бадаев, источник не уточнил. В настоящее время в отношении чиновника решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Задержание Бадаева пока не прокомментировали ни в мэрии Ярославля, ни в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Ринат Бадаев — выходец из Подмосковья: он входил в совет депутатов городского округа Люберцы. Позже он работал заместителем мэра Переславля-Залесского по вопросам градостроительства и архитектуры. Должность вице-мэра Ярославля Бадаев занял в марте 2019 года.
16 января сообщалось, что в Сыктывкаре задержан министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников. Общая сумма взятки, фигурирующая в уголовном деле Половникова, достигает 25 миллионов рублей.