Задержан глава МВД Коми

В Сыктывкаре задержан министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников. Об этом в четверг, 16 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Половников задержан по материалам управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, его подозревают по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении министра меры пресечения.

Половников был назначен главой МВД Коми в 2015 году. Ранее, с ноября 2011 года, он занимал должность замначальника управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Половников награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

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