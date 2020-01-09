Полицейские до смерти избили задержанного на кладбище россиянина

В городе Вольск Саратовской области двое сотрудников полиции предстанут перед судом за превышение должностных полномочий, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности. Об этом в четверг, 9 января, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в сентябре 2019 года двое полицейских задержали мужчину за совершение административного правонарушения, применив к нему физическую силу и надев на него наручники. После этого они отвезли мужчину к городскому кладбищу, где избили его руками и ногами, после чего скрылись. Пострадавший скончался от полученных травм.

Обвиняемые признали вину полностью. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 5 января, сообщалось , что глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма устроил пьяную езду и задавил троих россиян. Выяснилось, что 26-летний полицейский в состоянии опьянения сел за руль служебного автомобиля и сбил двух мужчин и женщину в районе пешеходного перехода в поселке Первомайское.

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