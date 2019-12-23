Российский полицейский получил срок за убийство мужа своей любовницы

Бывший начальник пункта полиции «Кокуйский» получил 11 лет колонии строгого режима за убийство мужа своей любовницы. Об этом в понедельник, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Следствием установлено, что 24 февраля не находившийся на службе полицейский в ходе ссоры застрелил 25-летнего мужчину. Конфликт произошел из-за жены погибшего, который заподозрил, что она изменяет ему с полицейским.

После возбуждения уголовного дела полицейский был уволен из органов внутренних дел и взят под стражу. Кроме того, работы лишились еще два сотрудника полиции, которые оказывали содействие обвиняемому в попытке уйти от уголовной ответственности.

21 декабря стало известно, что в Бурятии бывшего и действующего сотрудников полиции арестовали по обвинению в убийстве двух девушек, совершенном 17 лет назад. На след преступников удалось выйти сотрудникам недавно созданного отделения, которое специализируется на раскрытии преступлений прошлых лет.

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