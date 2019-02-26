Российский полицейский застрелил мужа своей любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве сотруднику пункта полиции «Кокуйский» в Забайкальском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

В ночь на 25 февраля в поселке Кокуй было найдено тело 25-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Было установлено, что потерпевший получил ранения при конфликте с полицейским.

По подозрению в преступлении был задержан 28-летний старший лейтенант полиции. Следователи готовят документы для ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Отрабатываются различные версии инцидента, в том числе версия обвиняемого о правомерном применении оружия», — отметил представитель СКР.

«Убийство произошло на фоне конфликта из-за женщины. Любовник застрелил мужа из табельного пистолета. Его задержали на месте преступления», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

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