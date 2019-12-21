Зарубивших россиянок топором полицейских поймали спустя 17 лет

В Бурятии бывшего и действующего сотрудников полиции арестовали по обвинению в убийстве, совершенном 17 лет назад. Как сообщает Znak.com, еще несколько сотрудников правоохранительных органов проверяют на причастность к преступлению.

По данным следствия, тела двух девушек 17 и 18 лет с повреждениями костей черепа и травмами головы нашли 26 августа 2002 года недалеко от автодороги Иркутск — Чита в местности Клюквенная падь. Убийства до настоящего времени оставались нераскрытыми.

В следственном комитете сообщили, что на след преступников удалось выйти сотрудникам недавно созданного отделения, которое специализируется на раскрытии преступлений прошлых лет. Выяснилось, что в ночь на 10 августа 2002 года полицейские вместе со своими знакомыми девушками распивали спиртные напитки в Клюквенной пади. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого сотрудники полиции расправились с потерпевшими при помощи топора.

В настоящий момент мужчины арестованы, им предъявлено обвинение по статье об убийстве.

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