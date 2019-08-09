В России полицейский начальник пошел на убийство из любви к судмедэксперту

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника пункта полиции «Кокуйский» в Забайкальском крае, обвиняемого в убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

По версии следствия, 24 февраля 2019 года полицейский в свободное от службы время в ходе ссоры застрелил из табельного пистолета мужчину 1993 года рождения. Потерпевший учинил на почве ревности разбирательство со своей супругой и обвиняемым. Мотивом убийства стала неприязнь.

После возбуждения уголовного дела обвиняемого уволили. Также работы лишились двое полицейских, которые содействовали коллеге в попытке уйти от уголовной ответственности. В СК указали, что обвиняемый инсценировал нападение на него со стороны потерпевшего, которого он застрелил, якобы обороняясь.

Начальник полиции убил мужа своей любовницы, работавшей судмедэкспертом, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, версию обвиняемого о самообороне опровергли собранные следствием доказательства. Одним из них стала запись телефонного звонка потерпевшего на пульт 102: он дозвонился до дежурного в момент убийства.

В ночь на 25 февраля в поселке Кокуй было найдено тело 25-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По подозрению в преступлении был задержан 28-летний старший лейтенант полиции.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!