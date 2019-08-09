Российского полицейского нашли мертвым на рабочем месте

Сотрудника полиции ОВД Московского района Калининграда обнаружили мертвым на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как сообщает «Интерфакс», погибший был 40-летим капитаном полиции. По предварительной информации, он умер от огнестрельного ранения. «Офицер погиб на своем рабочем месте, он был дежурным по отделу», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что на данный момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В июне тела двух полицейских были найдены в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. По одной из версий, причиной произошедшего стала измена жены старшего лейтенанта с его приятелем, который состоял в должности лейтенанта.

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