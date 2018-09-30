На Сахалине нашли в кабинете тело полицейского с огнестрельным ранением

Полицейского нашли мертвым в одном из кабинетов здания ОМВД в городе Александровск-Сахалинский. У него обнаружили огнестрельное ранение, сообщается в воскресенье, 30 сентября, на сайте сахалинского управления СКР.

Сообщение о трупе поступило в двенадцатом часу утра воскресенья. На место отправили следователя-криминалиста и старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СКР.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Как уточнили РИА Новости в региональном МВД, погибший сотрудник хотел покончить с собой. По предварительным данным, в смерти полицейского пока не усмотрели криминала.

Ранее в сентябре сообщалось, что полицейский совершил суицид в Алтайском крае.

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