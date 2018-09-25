Полицейский покончил с собой после допроса в СК

В Алтайском крае следователи проводят проверку по факту смерти сотрудника полиции. Об этом во вторник, 25 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Накануне вечером в надворной постройке было обнаружено тело оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОМВД по Шипуновскому району. Предварительно установлено, что мужчина покончил с собой. Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

«Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел», — говорится в сообщении.

По данным агентства «Банкфакс», погибшего звали Максим Кудинов, ему было 35 лет, у него остались жена и дети. Супруга Кудинова сообщила журналистам, что накануне случившегося оперативника вызывали на допрос в Барнаул.

Односельчане полицейского рассказали, что при нем была записка, в которой Кудинов отрицал подозрения в получении взятки, предположительно, предъявленные ему следственными органами. В день своей смерти оперативник отдыхал после суточного дежурства, он был в гражданской одежде и с табельным оружием. Кудинов проработал в полиции более 10 лет.

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