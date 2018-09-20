Американец расстрелял коллег в офисе и был убит полицейскими

Работник компьютерной фирмы в штате Висконсин (США) пришел в офис с пистолетом и напал на коллег. Об этом сообщает Associated Press. Преступнику удалось ранить троих до приезда полиции. Далее завязалась перестрелка, в ходе которой он был убит.

Инцидент произошел в городе Миддлтон, к западу от столицы штата. Мотивы стрелка остаются неизвестными. Сообщается, что он был вооружен самозарядным пистолетом и имел при себе запас патронов.

Ему удалось ранить троих человек: двое из них в данный момент находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом. Еще одного пострадавшего пуля лишь оцарапала, не причинив серьезного вреда.

Отряд полиции прибыл на место спустя несколько минут после вызова. Нападавший вступил в перестрелку с четырьмя полицейскими и был ранен. Его доставили в больницу, где он скончался

Начальник городской полиции назвал действия подчиненных «героическими» и сказал, что они предотвратили дальнейшее кровопролитие.

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